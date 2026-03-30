Кинолекторий к 45-й годовщине выхода фильма «Сашка» провели в Химках

В Доме культуры «Контакт» в Химках 27 марта прошел открытый кинолекторий. Мероприятие приурочили к 45-й годовщине выхода на экраны художественной картины «Сашка», снятой режиссером Александром Суриным по одноименной повести Вячеслава Кондратьева.

Фильм рассказывает о судьбе простого солдата в годы Великой Отечественной войны. Он до сих пор остается важным культурным и историческим ориентиром, напоминая зрителям о цене человеческой жизни и силе духа.

«Этот фильм — не просто история о войне, а глубокий разговор о человеческих ценностях, мужестве и внутренней стойкости. Такие картины помогают сохранить память о подвиге нашего народа и передать ее молодому поколению», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

На встрече собравшимся рассказали об истории создания фильма, особенностях съемок и интересных фактах из работы актеров. Участники посмотрели отрывки из картины, обсудили ключевые сцены, поделились впечатлениями и размышлениями о том, насколько актуальны темы фильма сегодня.

«Важно не только помнить такие фильмы, но и говорить о них, обсуждать, находить отклик в современности. Через подобные мероприятия мы формируем связь поколений и укрепляем уважение к истории», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что такие кинолектории помогают не только сохранять культурное наследие, но и делают его живой частью общественной жизни, вдохновляя новые поколения на изучение истории и осмысление ее уроков.