Кинолекторий фильма «Александр Невский» прошел в библиотеке Химок

В городской библиотеке № 3 Химок 19 апреля состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное к 784-й годовщине Ледового побоища. Участники посмотрели и обсудили ключевые сцены из фильма «Александр Невский».

Встреча была организована для сохранения исторической памяти и воспитания уважения к героическому прошлому страны. Зрители обсудили значение победы русских воинов на Чудском озере и ее роль в истории России.

«Подобные встречи помогают не просто вспомнить историю, а прочувствовать ее через искусство. Фильм „Александр Невский“ наглядно показывает, как важны единство народа и сила духа в переломные моменты. Это особенно важно для молодежи, которая формирует свое отношение к прошлому и будущему страны», — поделилась депутат Юлия Ишкова.

«В Химках создают площадки для живого диалога между поколениями, где история становится основой для воспитания гражданской ответственности. Такие мероприятия объединяют людей разных возрастов и взглядов вокруг общих ценностей. Именно через подобные инициативы формируется прочная связь между прошлым, настоящим и будущим», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев акцентировал, что мероприятие — это важный вклад в сохранение культурной и исторической памяти химчан, напоминание о роли единства, преемственности традиций и почтения к героическому наследию страны.