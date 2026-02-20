Кинолектории о фильме «Разгром немецких войск под Москвой» прошли в Химках

Серия мероприятий, приуроченных к 84-летию премьеры легендарного документального фильма, состоялась в Аэрокосмическом лицее и Доме культуры «Контакт». Участники посмотрели и обсудили хронику первой крупной победы в Великой Отечественной войне.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что обращение к этому фильму позволяет прочувствовать, какой ценой была завоевана победа под Москвой. «Это напоминание о подвиге, который и сегодня отзывается в наших сердцах и обязывает бережно хранить память о героическом прошлом», — подчеркнула она.

В ДК «Контакт» кинолекторий посетили депутат Галина Болотова и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев. Они пообщались с жителями после просмотра. Александр Васильев назвал фильм не просто хроникой военных событий, а живой памятью о мужестве и стойкости народа. По его словам, такие встречи помогают сохранить историческую правду и передать ее молодому поколению.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что в Химках особое внимание уделяют сохранению памяти о подвигах предков и героев современности. Подобные кинолектории регулярно проходят на различных площадках округа.