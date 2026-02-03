Киноконцерт с живой музыкой прошел в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» прошел киноконцерт, приуроченный к 130-летию мирового кинематографа. Эстрадно-джазовый оркестр «Звезды Ретро» исполнил классические советские мелодии и современные саундтреки в оркестровых аранжировках.

Особое место в концерте заняли композиции из культовых советских фильмов. Прозвучали темы из «Понизовой вольницы», «Джентльменов удачи» и «Ивана Васильевича, который меняет профессию». Они вызвали теплую реакцию зрителей.

Современная часть программы включала исполнение известных саундтреков. Публика услышала хиты из фильмов «Убить Билла», «Агент 007» и «Стиляги». Это придало вечеру разнообразие и динамику.

В фойе Дворца культуры работала экспозиция «событийный музей». На ней были представлены редкие артефакты, воспоминания и ретрофотографии, раскрывающие историю российского и зарубежного кинематографа.