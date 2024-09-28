Киноклуб Балашихи посвятил встречу новой истории Донбасса и России

В Балашихе состоялась очередная встреча киноклуба «Волшебный луч», посвященная новой истории Донбасса и России. Мероприятие прошло под названием «Это нашей истории строки…» в преддверии Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

На встрече участники киноклуба сначала посмотрели документальный фильм режиссера Глеба Корнилова «Донбасс: война и мир», который был отмечен наградами на различных кинофестивалях. Затем они увидели художественный фильм «Позывной „Пассажир“ (2024) режиссера Ильи Казанкова, сюжет которого основан на романе Александра Проханова „Убийство городов“ и посвящен событиям 2015 года на юго-востоке Украины.

«Это нашей истории строки…» — под таким названием прошла встреча киноклуба «Волшебный луч». Она была направлена на знакомство участников с новой историей Донбасса и России.

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