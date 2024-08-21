Кинокамеры прошлого века пополнили музей находок на КПО в Егорьевске

Сортировщики КПО «Восток» в Егорьевске нашли очередные уникальные предметы на конвейерной ленте с отходами. Это видеокамеры прошлого века, которые привели в порядок и отправили в музей «Культурный слой».

Видеокамера Sony была популярна в России и за ее пределами 30 лет назад. ЖК-экран, запись на карту памяти, ручная фокусировка и сенсорный дисплей — о таком наборе функций родители будущих блогеров могли только мечтать.

Еще одна найденная среди мусора кинокамера предназначалась для профессиональной съемки фильмов в самых разных условиях. Производство этого аппарата началось еще в 1957 году.

Новинки пополнили коллекцию музея находок на КПО. За четыре года работы здесь побывало более двух тысяч посетителей, среди которых школьники, студенты, общественные организации и активные жители Подмосковья.

Музеи находятся на КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.

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