Кинофорум «Новый вектор» пройдет в Истре 26 и 27 июня

В музее «Новый Иерусалим» 26 июня откроется третий форум регионального кинематографа «Новый вектор». В фокусе внимания в этом году — актуальные вопросы федерального проката документальных фильмов и их популяризации среди зрителей.

Форум соберет свыше 120 профессионалов киноиндустрии из 20 регионов России. Среди участников — представители Министерства культуры России, руководители кинотеатров и студий, известные режиссеры-документалисты, включая Эллу Тухарели, Сергея Дебижева и Валерия Тимощенко, а также эксперты в области кинопроката.

Участники будут совместно искать решение системных проблем продвижения документального кино. Первый день посвятят обсуждению миссии неигровых картин и способов их продвижения. Второй день будет направлен на формирование маркетинговых стратегий и изучение особенностей работы с дистрибьюторами.

Особый интерес представит питчинг документальных проектов — из 35 заявок ранее отобрали девять лучших из шести регионов России. Победители получат шанс на сотрудничество с ведущими кинокомпаниями и платформами.

Параллельно с деловой программой гостей ждут открытые показы короткометражных документальных фильмов, раскрывающих культурное многообразие страны.

Подробная программа доступна на сайте проекта.