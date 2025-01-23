Кинофильм «Шаман» с участием актера из Реутова вышел на экраны

Актер театра и кино, а также член Общественной палаты Реутова Амаду Мамадаков сыграл одну из ролей в новой мистической драме, вдохновленной культурой и традициями Хакасии. События фильма разворачиваются на заснеженных просторах региона, а зрители отмечают, что создатели картины с трепетом передали уникальную красоту хакасской природы.
Лента будет особенно интересна тем, кто хочет узнать больше о северном шаманизме. Однако стоит помнить, что фильм «Шаман» — это художественное произведение, а не документальный проект. Сейчас картину можно увидеть в кинотеатрах.
Помимо своей актерской деятельности, Амаду Мамадаков активно участвует в общественной жизни Реутова. Недавно он стал председателем комиссии по социальной политике, культуре и волонтерству в новом составе Общественной палаты города. Заседание по этому вопросу прошло в Реутове совсем недавно.
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