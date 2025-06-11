Кинофестиваль «Движение по вертикали» начался в Дмитрове

Мероприятие проходит в регионах России уже третий год, и в этом году, помимо Дмитрова, охватит Псковскую и Калининградскую области. Фестиваль посвящен памяти актера и режиссера Станислава Говорухина.

На торжественном открытии «Движения по вертикали» в Дмитрове зрители встретились с актером театра и кино Иваном Колесниковым, которого знаменитый режиссер «открыл» для кинематографа во время съемок фильма «Конец прекрасной эпохи». Иван Колесников рассказал о своей карьере, секретах актерского мастерства и работе со Станиславом Говорухиным.

После творческой встречи состоялся показ последней режиссерской работы Говорухина — картины «Конец прекрасной эпохи».

Программа фестиваля включает ретроспективу фильмов Станислава Говорухина, специальную подборку военных лент из коллекции «Мосфильма» к 80-летию Победы, работы киностудии «Вертикаль», встречи с известными деятелями киноиндустрии и мастер-классы для творческой молодежи.

Фестиваль продлится в течение месяца. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России, а его организаторами выступили компания «КиноФокус», Центр кинофестивалей и международных программ, киностудия «Вертикаль», кинокомпания «Июнь» и киноконцерн «Мосфильм».