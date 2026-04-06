Кинофестиваль «Больше, чем любовь» открыли в Дубне

Фото: государственный университет "Дубна"

В Дубне дали старт кинофестивалю «Больше, чем любовь». В его основу легли выпуски популярного цикла, который выходит на канале «Россия — Культура».

Организаторами выступили государственный университет «Дубна» и студия «Фишка-фильм».

Первой зрителям показали картину о Владимире Вернадском — ученом, основавшем сразу четыре научных направления: радиогеологию, биогеохимию, биосферологию и науковедение.

Для университета Дубны это особенно знаковый выбор — вуз изначально создавали как воплощение идей Вернадского о ноосфере, то есть гармоничном сосуществовании человека и природы.

После сеанса гости пообщались с режиссером ленты Татьяной Маловой.

В течение восьми дней зрители смогут увидеть документальные фильмы о судьбах великих российских ученых — Ильи Мечникова, Дмитрия Менделеева, Игоря Сикорского и других.

Очень здорово, что в наукограде Дубна в год 70-летия города и Объединенного института ядерных исследований открывается кинофестиваль, рассказывающий об ученых через призму любви. Будем надеяться, что кинофестиваль в Дубне станет ежегодным.

Анна Эпштейн

программный директор кинофестиваля, куратор художественных проектов университета «Дубна»

В программу также включили фильм о композиторе-минималисте Владимире Мартынове, которому в этом году исполняется 80 лет.

В рамках «Эха фестиваля» в Дубненской детской школе искусств представят картину «Я — Моцарт», приуроченную к 270-летию со дня рождения композитора.

Помимо главных площадок — университета и Дома ученых ОИЯИ, показы цикла «Больше, чем любовь» пройдут в школах и библиотеках Дубны.

Посетить все сеансы можно бесплатно, за исключением показов 7 апреля — для них требуется предварительная регистрация по ссылке.

