Кинофестиваль «Больше, чем любовь» открыли в Дубне
В Дубне дали старт кинофестивалю «Больше, чем любовь». В его основу легли выпуски популярного цикла, который выходит на канале «Россия — Культура».
Организаторами выступили государственный университет «Дубна» и студия «Фишка-фильм».
Первой зрителям показали картину о Владимире Вернадском — ученом, основавшем сразу четыре научных направления: радиогеологию, биогеохимию, биосферологию и науковедение.
Для университета Дубны это особенно знаковый выбор — вуз изначально создавали как воплощение идей Вернадского о ноосфере, то есть гармоничном сосуществовании человека и природы.
После сеанса гости пообщались с режиссером ленты Татьяной Маловой.
В течение восьми дней зрители смогут увидеть документальные фильмы о судьбах великих российских ученых — Ильи Мечникова, Дмитрия Менделеева, Игоря Сикорского и других.
Очень здорово, что в наукограде Дубна в год 70-летия города и Объединенного института ядерных исследований открывается кинофестиваль, рассказывающий об ученых через призму любви. Будем надеяться, что кинофестиваль в Дубне станет ежегодным.
Анна Эпштейн
программный директор кинофестиваля, куратор художественных проектов университета «Дубна»
В программу также включили фильм о композиторе-минималисте Владимире Мартынове, которому в этом году исполняется 80 лет.
В рамках «Эха фестиваля» в Дубненской детской школе искусств представят картину «Я — Моцарт», приуроченную к 270-летию со дня рождения композитора.
Помимо главных площадок — университета и Дома ученых ОИЯИ, показы цикла «Больше, чем любовь» пройдут в школах и библиотеках Дубны.
Посетить все сеансы можно бесплатно, за исключением показов 7 апреля — для них требуется предварительная регистрация по ссылке.