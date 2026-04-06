Кинофестиваль «Больше, чем любовь» открыли в Дубне

В Дубне дали старт кинофестивалю «Больше, чем любовь». В его основу легли выпуски популярного цикла, который выходит на канале «Россия — Культура».

Организаторами выступили государственный университет «Дубна» и студия «Фишка-фильм».

Первой зрителям показали картину о Владимире Вернадском — ученом, основавшем сразу четыре научных направления: радиогеологию, биогеохимию, биосферологию и науковедение.

Для университета Дубны это особенно знаковый выбор — вуз изначально создавали как воплощение идей Вернадского о ноосфере, то есть гармоничном сосуществовании человека и природы.

После сеанса гости пообщались с режиссером ленты Татьяной Маловой.

В течение восьми дней зрители смогут увидеть документальные фильмы о судьбах великих российских ученых — Ильи Мечникова, Дмитрия Менделеева, Игоря Сикорского и других.