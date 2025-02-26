Кинематографисты из Красногорска победили на международном фестивале

Команда из Красногорска победила в категории «Лучший фильм для детей и подростков». Короткометражная лента «День рождения» была посвящена актуальной проблеме школьного буллинга. Над созданием фильма работали воспитанники Киноакадемии Молодежного центра Красногорска и участники театральной студии «Душевный».

Представители Молодежного центра отметили, что этот успех стал показателем таланта и творческого мышления воспитанников. Ребята всегда работают как настоящие профессионалы. Под руководством режиссера Сергея Миляховского создаются действительно зрелищные, мощные проекты.

Впереди у молодых людей из Киноакадемии еще много хороших работ, которые смогут принести в их копилку новые заслуженные награды.