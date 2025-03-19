Километровую дорогу в Серебряных Прудах очистили от грязи

Совместными усилиями сотрудников «Мосавтодора» при активном участии местных жителей, был приведен в порядок километровый участок автомобильной дороги, соединяющей Петрово и Кузьминку. Дорожное полотно, пострадавшее от зимних реагентов, песка и грязи, было тщательно очищено по просьбе жителей, обеспокоенных состоянием дороги.

Этот участок дороги имеет важное значение для транспортной инфраструктуры округа, ежедневно по нему проезжает более 500 автомобилей, обеспечивая связь между населенными пунктами.

Для наведения порядка на проезжей части, общая площадь которой составляет более семи тысяч квадратных метров, была привлечена специализированная техника. Прибордюрные части дороги тщательно очистили от мусора и грязи вручную.

Минувшая зима запомнилась жителям Московской области непредсказуемостью и частыми перепадами температур. Колебания между ночными морозами и дневной оттепелью приводили к образованию утренней гололедицы. В целях обеспечения безопасности дорожные службы посыпали обледеневшие дороги песко-соляной смесью. Ее остатки сейчас усиленно убирают в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.