Кикшерингом в Подмосковье воспользовались 3 миллиона раз в марте | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 11:40 Кикшерингом в Подмосковье воспользовались 3 миллиона раз в марте Медиасток.рф

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С начала сезона кикшерингом в Подмосковье воспользовались свыше трех миллионов раз. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев напомнил о правилах использования электросамокатов.

«Нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМ не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов. Среди нарушений — передвижение вдвоем на одном электросамокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте. За это сервис проката может заблокировать аренду, кроме этого, законодательством предусмотрены штрафы», — подчеркнул Гаджиев.

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Пользователям кикшеринга нужно помнить, что за нарушение скоростного режима предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Детям младше семи лет можно кататься только на тротуарах и велодорожках, а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых.

За сбитого человека и вред его здоровью самокатчика оштрафуют на тысячу или 1,5 тысячи рублей. За помехи в движении машин придется выплатить штраф в тысячу рублей.

На пешеходном переходе необходимо спешиваться и катить самокат рядом, иначе — штраф в 800 рублей.

За езду вдвоем на одном самокате предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей.

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