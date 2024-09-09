Кикшерингом в Подмосковье воспользовались 15 миллионов раз с марта

Жители Подмосковья воспользовались прокатом электросамокатов более 15,5 миллиона раз с начала сезона кикшеринга. Он стартовал в конце марта.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего поездок пришлось на июль, а среднее время поездки составило 10 минут. По словам главы ведомства Алексея Гержика, чаще всего электросамокаты используют для передвижения на короткие расстояния: от или до метро, станций и МЦД.

«Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в следующих 11 округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Реутове, Химках и Щелкове», — рассказал он.

Самое короткое расстояние за одну аренду составило один километр, самое длинное — 75 километров.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье доступно к аренде около 28,3 тысячи электросамокатов. Для них создали 11,2 тысячи виртуальных парковок.

Жителей призывают соблюдать правила дорожного движения во время поездок, не кататься в состоянии алкогольного опьянения и не использовать средства вдвоем или втроем.

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