Кикбоксеры из Реутова победили на международных соревнованиях в Турции

Фото: Борис Павлов и Святогор Смирнов, победители международных соревнований по кикбоксингу в Турции / Ксения Казакова

Спортсмены из реутовской школы кикбоксинга «Пересвет» победили на международных соревнованиях в Турции. Борис Павлов и Святогор Смирнов стали лучшими в своих весовых категориях.

Кикбоксеры вернулись к тренировкам. Несколько лет они занимаются под руководством Виталия Фодлаша. Оба подтвердили звание «Мастер спорта».

«Турецкая школа кикбоксинга очень сильно отличается от русской. И не сильно можно понять, что конкретно они будут делать», — отметил Святогор Смирнов.

Борис Павлов, в свою очередь, признался, что испытал очень сильные эмоции, когда в финале третьего боя поднял российский флаг.

«Не нужно перебарщивать. Работать аккуратно, на скорость. Где-то в какие-то моменты можно чуть посильнее ударить», — поделился спортсмен.

С победой жителей Подмосковья поздравили родители, тренер, а также действующий обязательный претендент на титул Чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин.