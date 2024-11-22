Кикбоксеры из Ленинского округа победили в региональном турнире

В Московской области провели XXIV Традиционный региональный турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка». Ленинский городской округ на соревнованиях представили 12 воспитанников детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка.

Посвященный памяти бойцов спецназа, погибших при исполнении воинского долга, турнир объединил свыше 400 спортсменов из 13 регионов России. Среди них выступили и 12 юных кикбоксеров из Ленинского округа. Готовил ребят к турниру опытный тренер-преподаватель Мегман Гулиев.

«Наши спортсмены в этой многодневной борьбе стали достойными соперниками и успешно показали свое мастерство. Всем огромная благодарность и пожелание дальнейшего совершенствования боевого искусства», — сказал он.

Участники состязались в дисциплинах «лоу-кик» и «фулл-контакт». По итогам соревнований двое воспитанников из Ленинского округа заняли первое место, им вручили медали, кубки и грамоты. Почетное второе место завоевали еще два спортсмена, а шесть расположились на третьей ступени пьедестала. Призерам вручили медали и грамоты.

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