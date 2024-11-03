Кикбоксеры из Истры одержали несколько побед на всероссийских соревнованиях

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Спортсмены их Истры завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях. В них участвовали 800 бойцов из 35 регионов страны.

В соревнованиях было несколько дисциплин: К1, фулл и лайт-контакт и поинтфайтинг. Семь кикбоксеров из спортивной школы имени Н. Л. Федорович в Истре одержали верх.

Виктория Жигульская и Михаил Харюк заняли первое место, Алина Кочкина — второе, Иван Тарасов, Руслан Колесников, Александр Смирнов и Александр Сырмакешев завоевали бронзу.

Соревнования проходили в Ярославле с 23 по 26 октября. Их посвятили памяти военных, погибших на СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 24 спортивных объекта откроются в Подмосковье в этом году.

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