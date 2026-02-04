Кикбоксер Владислав Туйнов провел мастер-класс для спортсменов Солнечногорска

Девятикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по кикбоксингу, боец лиги BKFC Владислав Туйнов встретился с юными спортсменами в Солнечногорске. Тренировочное занятие состоялось на базе спорткомплекса «Литвиненко Тим», где участники разных возрастов получили возможность перенять опыт одного из самых титулованных кикбоксеров страны, отработать технические элементы и выйти на спарринг с именитым спортсменом.

В ходе занятия Владислав Туйнов подчеркнул, что его задача — показать, насколько разнообразен кикбоксинг, и раскрыть потенциал различных дисциплин и техник, позволяющих находить нестандартные решения в поединке.

«Я делюсь знаниями о том виде спорта, который люблю и стараюсь продвигать как можно больше в массы. Это прекрасная база, чтобы уметь постоять за себя, быть сильным и при этом максимально сдержанным, адекватным человеком. Знания, которые приобретают в зале, должны быть правильно использованы в жизни: мы несем только положительный посыл, а спорт помогает телу оздоравливаться», — сказал Владислав Туйнов.

После разминки участники вместе с чемпионом разобрали разделы кикбоксинга — от облегченных форматов до наиболее жестких, уделив особое внимание дисциплине К-1, которая сегодня активно развивается. В парах спортсмены отрабатывали комбинации, передвижение, выходы, уходы в сторону и удары. Отдельный акцент Владислав Туйнов сделал на силовой и подготовке, предложив «нагрузить» мышцы, чтобы увеличить выносливость.

Общаясь с ребятами, спортсмен отметил значимость внутренней работы над собой и гармоничного развития личности. По его словам, именно правильный настрой и духовная устойчивость помогают добиваться успехов не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Во время мастер-класса Владислав Туйнов отдельно отметил успехи солнечногорских спортсменов. Среди участников занятия были самая юная чемпионка мира по кикбоксингу Ева Разградская, двухкратная чемпионка России Арина Сычева и многие другие.

Организатор мероприятия, руководитель спортивного клуба Дмитрий Литвиненко, сообщил, что встреча с именитым спортсменом стала первым мероприятием в рамках запланированной серии мастер-классов.

«У нас есть определенная линейка, по которой мы будем продвигать мастер-классы, чтобы показать всей молодежи округа, что собственным трудом можно достичь высот в спорте. Спорт помогает становлению личности, формирует характер, принципы — это большая польза для нашего будущего поколения», — подчеркнул Дмитрий Литвиненко.

В завершение мероприятия участники получили памятные автографы, сделали совместные фотографии и унесли с собой ценные рекомендации от чемпиона.