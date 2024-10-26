Кикбоксер из Солнечногорска стал двукратным чемпионом мира

Спортсмен из Солнечногорска Джей Гулиев вновь завоевал титул чемпиона мира на чемпионате мира по кикбоксингу WKU World Championships 2024, который проходит в Греции на острове Родос до 26 октября. Всего в мероприятии приняли участие около 3000 кикбоксеров из 56 стран.

Джей Гулиев руководит бойцовским клубом «Кобра» в Солнечногорске. Ранее спортсмен уже получал титул чемпиона мира по кикбоксингу.

На чемпионате мира по кикбоксингу WKU World Championships 2024 спортсмен одержал уверенные победы в двух поединках против соперников из Германии и России.

«Мы все гордимся нашим спортсменом! Джей не только показывает отличные результаты в кикбоксинге, но и подает пример подрастающему поколению, которое приходит в клуб „Кобра“. Поздравляю Джея Гулиева с этим выдающимся достижением и желаю ему дальнейших успехов в спортивной карьере», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

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