Киберуроки будут проходить в трех школах Чехова

В новом учебном году стартуют внеурочные киберуроки для учеников 1-11 классов школы № 3, гимназии № 7 и средней школе № 10. Проект запустят, чтобы помочь детям научиться безопасно и эффективно взаимодействовать с технологиями.

Помогать ребятам познавать современную среду будет цифровой аватар Кибермишка. Так занятия станут не только полезными, но и интересными.

Уроки для младших и старших классов будут отличаться. Учеников начальной школы обучат правилам поведения в цифровой среде и распознанию опасных ситуаций. Дети узнают, что такое личные данные и куда обращаться за помощью при цифровых рисках.

Для 5-11 классов проведут занятия, посвященные устройству цифровой среды, этике, правам и цифровому контенту. Ребята научатся защищать данные, общаться в сети, составлять поисковые запросы и проверять достоверность информации, а также применять искусственный интеллект для учебы.