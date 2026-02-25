Кибертурнир среди студенческих команд прошел в Подольске

Студенты Подмосковья доказывают свои успехи не только в учебе, но и в виртуальном спорте. В компьютерном клубе округа состоялся финал кибертурнира «Гвардейская машина» среди команд Московской области.

Финалисты определились в результате отборочных соревнований, которые прошли в онлайн-режиме. В них участвовали 32 команды.

Одним из участников турнира стал Хуршед Давлятов. В этом виде спорта он уже несколько лет. Пришел, потому что хотел играть лучше, чем старший брат. «Захотел себя попробовать на таком уровне, атмосферу почувствовать, мне все понравилось», — поделился Хуршед Давлятов.

В киберспорте большое значение имеют внимательность и скорость принятия решений. Поэтому все взгляды участников сосредоточены на мониторе. Несколько точных движений компьютерного персонажа, — и победа в кармане.

Подобные мероприятия пользуются большим успехом среди подростков, поэтому для молодежи такие турниры будут проводить и дальше.