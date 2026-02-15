Кибертурнир «Неизвестная война» стартует в апреле 2026 года

Регистрация на открытый кибертурнир «Неизвестная война», посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, открыта до 15 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В турнире могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Каждая команда должна состоять из 1–5 человек, при этом количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Турнир пройдет в онлайн-формате с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля. Зарегистрированным командам отправят ссылку для участия за день до начала соревнования. Результаты объявят 24 апреля.

Участники познакомятся с историческими секретными данными, изучат новые методы поиска информации и решения задач, получат базовые навыки в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности.

Игровая платформа будет доступна для участников круглосуточно, что позволит командам самостоятельно планировать время выполнения заданий и перерывов. Для подготовленных команд выполнение всех заданий займет примерно 4–5 часов.

Победителей и призеров турнира наградят дипломами, кубками и памятными призами. Педагоги и кураторы получат благодарственные письма, а все остальные участники — электронные сертификаты.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://aciso.timepad.ru/event/3422095/. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте: https://победа-80лет.рф.