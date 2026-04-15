Юные киберспортсмены Подмосковья смогут получить в подарок компьютеры

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» совместно с киберспортивным коллективом PARIVISION обнародовал результаты необычной инициативы, которую реализовали в рамках престижного турнира по CS2 — PGL Bucharest 2026. Организаторы превратили игровую статистику в реальную финансовую поддержку начинающих талантов.

Суть инициативы заключалась в следующем: каждое результативное действие типа «ассист», совершенное игроками PARIVISION, получало денежный эквивалент в размере двух тысяч рублей. Таким образом, каждый раунд вносил вклад не только в турнирную таблицу и рейтинг Valve, но и в будущее российского киберспорта.

По итогам соревнования удалось собрать 690 тысяч рублей. Все эти средства уже аккумулировали в фонде «Пари и побеждай». Организаторы уточняют, что деньги пойдут на финансирование программ, направленных на поддержку и развитие молодых российских киберспортсменов, в том числе на покупку компьютеров.

Запланированный на апрель киберспортивный турнир для школьников, местом проведения которого должно было стать Подмосковье, отменили. В официальном уведомлении причиной назвали технические сложности.

Организаторы пообещали позже проинформировать публику о том, будут ли предложены альтернативные форматы или даты проведения. Следить за развитием событий и оперативными анонсами можно в официальных сообществах Школьной лиги — во «ВКонтакте» и Telegram.