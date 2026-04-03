Победителям кибертурнира Школьной лиги Подмосковья подарят компьютеры

Киберспортивная команда PARIVISION и благотворительный фонд «Пари и побеждай» организуют сбор средств на покупку компьютеров для победителей кибертурнира в рамках Школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Инициатива будет реализована на турнире PGL Bucharest 2026, который пройдет с 4 по 11 апреля. За каждое результативное действие игроков PARIVISION копилка проекта будет пополняться на 2000 рублей. Все средства пойдут на приобретение компьютеров для победителей соревнований Школьной лиги по Counter-Strike 2.

Попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева отметила: «Во время турнира каждый ассист игроков PARIVISION будет иметь значение не только для результата матча, но и для развития нового поколения киберспортсменов».

Команда PARIVISION успешно начала 2026 год, одержав победу на BLAST Bounty и выйдя в финал PGL Cluj-Napoca. Сегодня коллектив входит в топ-5 мирового рейтинга. В составе команды опытные игроки Jame и dastan, а также молодые таланты киберспорта: nota, zweih, xiELO и BELCHONOKK.

Школьная лига по Counter-Strike 2 проводится среди участников из Московской области в возрасте от 14 до 18 лет. Лучшие команды пройдут в онлайн-стадию, где будут соревноваться на выбывание. Победители получат игровые компьютеры от фонда «Пари и побеждай».

Спортивные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к занятиям спортом.