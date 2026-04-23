Киберспортивный турнир среди студентов прошел в Чехове

В начале апреля на базе Чеховского техникума провели проектную сессию «Город перемен». По ее результатам студенты предложили инициативу по проведению киберспортивных турниров среди средних специальных учебных заведений округа. Турнир «Гвардейская машина» прошел именно по инициативе студенчества муниципалитета.

Перед финальной частью турнира провели отборочные онлайн-соревнования, в которых приняли участие 15 студенческих команд. Восемь лучших из них выступили на очном этапе. Турнир прошел по дисциплине Counter-Strike 2 в формате 5×5. Участниками финальных игр стали пять команд из Чеховского техникума и три команды Чеховского филиала Московского финансово-юридического института.

«В эпоху цифровых технологий, пронизывающих все сферы нашей жизни, киберспорт уже давно перестал быть просто развлечением. Это полноценная площадка для развития профессиональных навыков, командного взаимодействия и стратегического мышления. Особую благодарность хочется выразить организаторам этого значимого события. Ваш вклад в развитие молодежной среды и создание интересных, а самое главное, полезных проектов — неоценим. Благодаря таким инициативам жизнь нашей молодежи становится ярче, насыщеннее и дарит им новые перспективы», — отметил Сергей Окунев.