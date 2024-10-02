Киберспортивный клуб открылся в колледже в Орехово-Зуеве

В промышленно-экономическом колледже Орехово-Зуева открыли киберспортивный клуб. В нем студентов будут обучать новому олимпийскому виду спорта в рамках образовательного процесса.

Клуб киберспорта Vostok GGTU открыли в колледже для объединения по интересам и обучения ребят. Его планируют сделать опорной площадкой проведения региональных соревнований.

Ограничений по возрасту, умениям и направлениям развития здесь не будет. Каждый желающий сможет познакомиться с компьютерными играми, а также поработать с психологом и поучаствовать в спортивных мероприятиях.

После торжественного открытия для гостей праздника провели экскурсию. Будущие киберспортсмены смогли протестировать оборудование.

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