Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме мошенников с «Госуслугами»

Сначала мошенники звонят жертве, чтобы установить контакт и снизить ее бдительность. Затем они перезванивают, представляясь сотрудниками вымышленного «Центра цифровой безопасности». Преступники утверждают, что записали голос жертвы и с помощью нейросетей могут взломать ее аккаунт на Госуслугах и банковское приложение. Далее, выдавая себя за представителей банка или государственных структур, они предлагают «спасти деньги», переводя их на «защищенный» счет.

Важно помнить, что с помощью голоса невозможно войти в аккаунт на Госуслугах, и если вам предлагают перевести деньги на «безопасный счет», то это мошенники. Чтобы не попасть в ловушку, не сообщайте никому личные данные, коды из СМС и другую конфиденциальную информацию. В случае подозрительных звонков сохраняйте спокойствие, прекращайте разговор и проверяйте информацию в официальных источниках.

Подробнее о кибербезопасности можно узнать на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».