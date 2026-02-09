Кибербезопасность детей обсудили на родительском собрании в Домодедове

Муниципальное собрание «Наши дети — мы и в ответе» прошло 5 февраля во втором корпусе образовательного комплекса «Доминанта». На встрече присутствовали родители, педагоги и представители профильных служб.

Основное внимание на встрече уделили угрозам, с которыми дети и подростки сталкиваются в интернете. Начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова заявила, что наибольшую опасность сегодня представляют киберпреступность и вовлечение молодежи в противоправную деятельность онлайн.

Сотрудники полиции привели примеры реальных случаев. По словам начальника отделения по борьбе с мошенничеством уголовного розыска УМВД России по округу Вадима Кима, несовершеннолетних все чаще используют как курьеров для обналичивания денег, а иногда и для совершения более серьезных преступлений под руководством анонимных кураторов.

Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Александр Продан объяснил, как может происходить вербовка. Он подчеркнул, что она часто выглядит как обычное общение и длится неделями, поэтому родителям и педагогам нужно быть особенно внимательными к изменениям в поведении подростков и оперативно обращаться за помощью к специалистам.

Участники также обсудили другие аспекты воспитания и профилактики. Запись полной версии собрания опубликована в сообществе «ТВ-Домодедово» в социальных сетях.