Кешбэк выплатят жителям Одинцова за оплату услуг ЖКХ

Жители Одинцовского городского округа могут получать трехпроцентный кешбэк за оплату жилищно-коммунальных услуг. Тысячи человек уже смогли сэкономить, вернув себе в общей сложности более 12 миллионов рублей.

Получить кешбэк могут те, кто в течение четырех месяцев до начала акции не оплачивал коммунальные услуги через систему быстрых платежей или оплачивает их через эту систему впервые. Сделать это можно как в личном кабинете, так и по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или по QR-коду на бумажной квитанции.

Для участия необходимо единоразово зарегистрироваться в программе лояльности. Кешбэк поступит на счет сразу после оплаты и будет начислен за первые пять оплат в период действия акции. Срок акции: с 1 октября по 31 декабря 2025 года.