Керлингисты Подмосковья выиграли золото и серебро на Кубке России

Два подмосковных дуэта стали обладателями золотой и серебряной наград на Кубке России по керлингу среди смешанных пар. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали соревнований выиграли участники тандема «Московская область-1» в составе Анастасии Москалевой и Кирилла Суворова. На второй ступени пьедестала оказались Дарья Морозова и Михаил Васьков, представлявшие команду «Московская область-2». Замкнули тройку сильнейших керлингисты из Иркутской области.

В состязаниях приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Иркутской области, Новосибирской области, Красноярского края и Удмуртской Республики. Играли по круговой системе.

В Минспорте региона отметили, что ранее подмосковный квартет в составе Анастасии Москалевой, Кирилла Суворова, Дарьи Морозовой и Михаила Васькова стал лучшим из 16 команд на Кубке России среди смешанных команд.

Кубок России по керлингу среди смешанных пар прошел в Новосибирске в соответствии с целями национального проекта «Демография».

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