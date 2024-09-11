Керлингисты из Дмитрова завоевали кубок России в Новосибирске

Воспитанники отделения керлинга спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко победили на кубке России 2024. Он проходил в клубе «Пингвин» в Новосибирске с 5 по 11 сентября.

В соревновании за кубок России 2024 приняли участие 16 команд из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Иркутской области, Краснодарского и Алтайского краев, а также из Удмуртской республики и Кузбасса.

Дмитровская команда «Московская область 1» встретилась в финале со сборной «Новосибирская область 1» и победила. В состав группы вошли Михаил Васьков, Анастасия Москалева, Кирилл Суровов и Анастасия Мищенко. Их тренирует Анна Грецкая.

Отметим, это первый российский старт ребят в этом сезоне. В прошлом они завоевали золото на чемпионате России по керлингу среди смешанных команд в Иркутске. Воспитанники Анны Грецкой стали чемпионами третий раз подряд.

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