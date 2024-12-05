Керлингистка из Дмитрова завоевала серебро на международном турнире

Спортсменка Анастасия Мищенко из Дмитрова завоевала серебряную медаль на международном турнире по керлингу, выступая в составе сборной команды. Ее партнерами по команде стали Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова.

Спортсменка заняла второе место в соревнованиях женских команд, представляя сборную «Россия-2».

Турнир проходил в городе Муром и собрал 12 команд из разных стран и регионов, включая Беларусь, Турцию, Санкт-Петербург, Калининград, Москву и сам Муром, а также российские сборные. Соревнования были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». На первом этапе команды играли по круговой системе в двух группах, после чего лучшие из них вышли в стадию плей-офф.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что это значительное достижение, которым гордится весь округ. Победа Анастасии на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов.

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