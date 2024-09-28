Керамическую студию открыли в детской школе искусств в Рошале по нацпроекту

В Шатурской детской школе искусство имени Н. Н. Калинина в Рошале открыли керамическую студию. Проект реализовали благодаря покупке дорогостоящего оборудования в рамках национального проекта «Культура».

На открытие студии пригласили главу городского округа Шатура Николая Прилуцкого.

В детскую школу искусств закупили муфельную печь и печь для обжига, гончарные круги и скульптурные станки, а за счет местного бюджета отремонтировали помещение.

Дети и взрослые будут создавать скульптуры на гончарном круге. Занятия доступны не только для учеников, но и для всех желающих.

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