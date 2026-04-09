«Кен-Ко» расширит присутствие черного ферментированного чеснока на рынке

Российский рынок здорового питания и функциональных продуктов переживает период активных изменений. Примером успешной адаптации стал производитель черного ферментированного чеснока «Кен-Ко» из города Жуковский.

Начало 2026 года для «Кен-Ко» ознаменовалось участием в крупной выставке «Прод-Экспо» в Москве. Руководитель проекта Павел Пассо отметил, что это участие подтвердило устойчивый спрос со стороны промышленных партнеров.

Эта ситуация привела к изменению стратегии: сейчас «Кен-Ко» ориентирован на модель B2B и поставляет черный чеснок другим производителям в качестве ингредиента.

Экономическая эффективность новой стратегии уже заметна. Одним из первых примеров сотрудничества стала работа с производителем «Вкусвилл». На рынок вышла куриная грудка, приготовленная по технологии су-вид с добавлением черного ферментированного чеснока «Кен-Ко». Этот продукт уже можно купить в Московском регионе: в магазинах «Вкусвилл» его цена составляет 280 рублей за 150 грамм.

В планах проекта — сотрудничество с производителями сыров, специй и мясной продукции. По словам Павла Пассо, взаимодействие с сыроделами вписывается в программу импортозамещения, так как сейчас подобные сыры производятся в странах Европы.

На данный момент мощности «Кен-Ко» рассчитаны на одну тонну продукции в месяц. Павел Пассо прогнозирует, что к концу текущего года компания столкнется с ощутимым дефицитом мощностей и потребуется их расширение.