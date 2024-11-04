Кейс учителя из Шатуры победил на всероссийской педагогической конференции

Всероссийская конференция на тему обучения педагогов технологиям искусственного интеллекта прошла в Московском физико-техническом институте. Учитель географии из Шатуры Лариса Кондрашова представила там кейс использования искусственного интеллекта на своих уроках. Он стал победителем конкурса итоговых работ.

По заказу Министерства просвещения Российской Федерации и в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Московском физико-техническом институте состоялась всероссийская конференция «Искусственный интеллект: Старт в будущее». Ее посвятили итогам обучения педагогов современным технологиям.

На пленарной сессии с докладом выступила учитель географии Рошальского лицея Лариса Кондрашова. Она рассказала об опыте применения искусственного интеллекта на своих уроках. Кейс Ларисы Кондрашовой победил на конкурсе итоговых работ курсов повышения квалификации. Выступление педагога из Шатуры вызвало живой интерес у учителей из других регионов России.

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