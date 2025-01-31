31 января 2025 16:06 «Каждый вносит вклад». Глава Подмосковья — об отправке гумпомощи бойцам СВО Андрей Воробьев: еще 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Волонтеры

Андрей Воробьев

Бизнес

Специальная военная операция РФ на Украине

Еще около 20 тонн груза отправили из Балашихи в Курскую область в рамках акции «Доброе дело». Это продукты, средства гигиены, чай и многое другое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей и волонтеров за активное участие в помощи приграничным и новым районам, а также бойцам СВО.

Гуманитарную помощь помогли собрать представители бизнеса, которые участвуют в проекте «Доброе дело». При их поддержке жителям новых и приграничных регионов, а также бойцам СВО направляют самые необходимые вещи. «Этот проект объединил много неравнодушных людей. Они собирают большое количество продуктов, все того, что необходимо, на передовой, в тылу, все, в чем нуждаются жители новых и приграничных регионов. Хочу сказать огромное спасибо водителям, волонтерам, предпринимателям — каждый вносит свой вклад», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Среди активных участников акции — Татьяна и Дмитрий Донихины, основатели компании «Правильное решение». Они неоднократно собирали помощь для жителей Курской области. У многих сотрудников организации на передовой родные и близкие. Помощь оказала и компания «Полет» из Люберец. От нее в зону СВО отправятся кондитерские изделия. С первых дней предприятие передало бойцам и мирным жителям более 20 тонн продукции. За рулем фуры с важным грузом — водитель Александр Суслов. Он отвозил гуманитарную помощь в Донбасс уже два раза.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Последний раз ездил в Новоазовск, это было еще до Нового года. Понимаю, что делаю очень важное, ответственное дело: люди нуждаются в гуманитарном грузе, который собрали для них жители Подмосковья», — сказал он. Акцию «Доброе дело» запустили в Подмосковье по инициативе подмосковных школьников при поддержке губернатора. К проекту уже присоединились тысячи неравнодушных жителей и предпринимателей. За три года они собрали и отправили более 7,7 тысячи тонн груза.