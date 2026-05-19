Каждый седьмой резидент особых экономических зон — в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что каждый четырнадцатый рубль инвестиций в производства региона приходится на резидентов шести особых экономических зон (ОЭЗ). Выступление состоялось на встрече с китайскими инвесторами в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске.

Екатерина Зиновьева отметила: «Каждый седьмой резидент российских ОЭЗ — это компания, работающая в одной из шести особых экономических зон нашего региона».

Работа в ОЭЗ включает не только готовую инфраструктуру для предприятий и их сотрудников, но и оперативное решение хозяйственных вопросов. Резидентам предоставляется пакет преференций, который позволяет сэкономить до 30% первоначальных инвестиций.

Например, налог на прибыль в течение первых пяти лет составляет всего 2%, а в следующие пять лет — 7%. Налог на имущество обнуляется на 10 лет, а налоги на землю и транспорт — на пять лет. Кроме того, для резидентов ОЭЗ обнуляются ввозные таможенные пошлины и НДС.

Найти подходящую локацию для реализации проекта в Подмосковье, включая территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.