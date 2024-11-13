Каждый пятый опрошенный в Подмосковье отметил снижение коррупции

ГУРБ Подмосковья провело социологический опрос о коррупции, который охватил 1600 жителей в 40 городских округах региона. Каждый пятый отметил улучшение ситуации в этом направлении, при этом 84% респондентов вообще не сталкивались с необходимостью решать вопросы незаконными способами.

Каждый пятый опрошенный отметил снижение уровня коррупции на всех уровнях власти. Большинство — 38-46% — не замечают существенных изменений в этом направлении.

Наиболее распространенными схемами жители считают использование личных связей в органах власти, использование власти для продвижения своих родственников и друзей, а также участие представителей власти или их родственников в бизнесе.

Наибольшая честность, по мнению жителей Подмосковья, наблюдается в социальной сфере — поликлиниках и больницах, школах и колледжах. Самые низкие оценки получили политические партии, коммунальные службы и СМИ.

Подавляющее большинство респондентов — 84% — отметили, что в последнее время не сталкивались с необходимостью давать неформальное вознаграждение для решения тех или иных проблем, и только 14% имели такой печальный опыт.