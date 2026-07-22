Каждый четвертый выпускник Дмитровского округа получил высокие баллы на ЕГЭ

В округе зарегистрировано 22 стобалльных результата, четыре выпускника набрали по 200 баллов, один школьник получил 300 баллов по трем предметам. Медали «За особые успехи в учении» получили 190 выпускников: 105 золотых медалей первой степени и 85 серебряных медалей второй степени.

Высокие результаты от 80 до 100 баллов показали более 200 выпускников — каждый четвертый. Лидером по количеству максимальных результатов стал Лицей № 4, где получено шесть стобалльных результатов, а также обучается единственный в округе 300-балльник Дмитрий Бош. Высокие результаты также показали Инженерная школа Дмитрова, гимназии «Логос» и «Дмитров», школа № 10 и НОЧУ «Позитив».

«Высокие результаты наших выпускников — это показатель серьезной и системной работы педагогов, школ, родителей и, конечно, самих ребят. Особенно радует, что растет число медалистов, каждый четвертый выпускник становится высокобалльником, а Дмитровский округ вновь воспитал 300-балльника. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши дети получали качественное образование и могли успешно реализовать себя в будущем», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

Заместитель главы администрации Ирина Костышина подчеркнула, что результаты ЕГЭ подтверждают устойчивое развитие системы образования округа и конкурентоспособность школ. Высокие результаты стали очередным подтверждением того, что образовательные учреждения округа готовят выпускников, способных поступать в ведущие вузы страны.