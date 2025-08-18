Расселение аварийного жилья остается одной из наиболее важных программ Московской области. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на Подмосковье возложили серьезные обязательства: каждая семья должна получить новое и комфортное жилье. В 2025 году планируют переселить более десяти тысяч человек, в том числе с использованием жилищных сертификатов.

Главная задача — полностью завершить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, к 31 августа 2025 года. До окончания срока остается 12 дней. На данный момент работы еще продолжаются в Шатуре, Талдоме, Солнечногорске и Сергиевом Посаде.

«Не подведите. Очень важна ваша вовлеченность. Я очень надеюсь, что мы справимся за этот короткий и важный период. Время у нас есть. Если сложа руки вы вместе со своими командами сидеть не будете, то все получится», — отметил Воробьев.

Он добавил, что за неделю Шатура и Талдом уже практически выполнили свой план.