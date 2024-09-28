Казанскую икону Божией Матери с 9 по 11 октября привезут в Коломну

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Коломну доставят Казанскую икону Божией Матери. Святыня пробудет в Успенском кафедральном соборе с 9 по 11 октября.

Одна из самых почитаемых в России Казанская икона Божией Матери прибудет в Коломенскую епархию. Поклониться святыне смогут все желающие с 9 по 11 октября в Успенском кафедральном соборе города Коломны.

Доступ к иконе обеспечат: 9 и 10 октября с 08:00 до 21:00 и 11 октября с 08:00 до 20:00.

Каждый час перед святыней будут совершать молебны с акафистом о победе. Проводы иконы из Коломны состоятся 11 октября в 20:00.

Напомним, Казанская икона Божией Матери постоянно пребывает в Казанском соборе на Красной площади в Москве. Это один из двух самых почитаемых списков с чудотворного образа, обретенного в Казани в 1579 году.

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