Казанскую икону Божией Матери привезли в Зачатьевский храм в Чехове

Молебен о Победе Казанской иконе Божьей Матери провел благочинный Чеховского церковного округа иерей Константин Семенов в сопровождении духовенства и иерея Константина Быкова. Сотни верующих посетили храм ранним утром, чтобы поклониться святыне и помолиться за воинов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Среди присутствующих на богослужении оказались и военнослужащие ряда воинских частей. Казанская икона Божьей Матери начала свое путешествие по России 5 мая, когда патриарх Кирилл провел молебен о Победе в Казанском соборе на Красной площади.

В своем обращении патриарх сообщил, что более миллиона людей уже успели поклониться этому образу Божией Матери, добавив, что такая возможность представится и жителям Чехова.

Казанская икона будет находиться в Зачатьевском храме 12 и 13 октября. Доступ к святыне организуют в следующие часы: 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 6:00 до 15:50.