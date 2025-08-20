Казанскому храму в селе Ярополец под Волоколамском вернут исторический облик

Казанский храм в Яропольце возрождается после десятилетий запустения. Фасад почти завершен, на территории развернуты мастерские для воссоздания декора. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова оценила масштаб проделанных работ.

Казанский храм усадьбы Чернышевых — духовная жемчужина Волоколамского округа с богатой, но непростой историей. Долгие годы памятник архитектуры разрушался, пока в 2021 году его не передали Русской православной церкви. С 2023 года здесь идут масштабные восстановительные работы.

Священник Михаил Завитаев провел экскурсию по стройплощадке и показал масштабы проделанной работы главе Волоколамского округа Наталье Козловой. Храм преобразился до неузнаваемости. Фасадные работы близятся к финалу, почти все строительные леса уже сняли.

На территории развернули мастерские, где лепщики воссоздают элементы декора. Реставраторы бережно относятся к каждой детали: где возможно — сохраняют подлинные фрагменты, где нет — воссоздают новые по старинным фотографиям. Время и влага уничтожили многое, но мастера стремятся максимально точно вернуть первоначальный облик.

«Здесь произошли колоссальные изменения! Реставрация стала возможной благодаря частному инвестору, который вкладывает в проект не только деньги, но и душу. Впереди — внутренние работы, восстановление колокольни и ограды с воротами. Уверена, что возрожденный Казанский храм станет духовным центром не только Волоколамского округа, но и всего Подмосковья», – отметила Наталья Козлова.