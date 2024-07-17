Казаки выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале Старой Купавны

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Казаки Богородского округа провели концерт в госпитале Старой Купавны. Они выступили перед ранеными бойцами специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию.

Казаки ведут патриотическую и социальную работу с момента начала специальной военной операции. Для раненых бойцов в военном госпитале Старой Купавны они организовали концерт с участием вокального коллектива «Богородские узоры» и клуба фланкировки «Патриот».

«Такие мероприятия становятся уже традиционными. Основная идея — показать воинам, что здесь, дома, их очень ждут при любых обстоятельствах. Концерт получился очень душевным, бойцов порадовали казачьими песнями и фланкировкой», — рассказал атаман Станичного казачьего общества Богородского округа Александр Полевой.

В завершение выступления казаки вручили военнослужащим молочную продукцию с собственной фермы, которая находится в деревне Тимково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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