Казаки выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале Старой Купавны

Казаки Богородского округа провели концерт в госпитале Старой Купавны. Они выступили перед ранеными бойцами специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию.

Казаки ведут патриотическую и социальную работу с момента начала специальной военной операции. Для раненых бойцов в военном госпитале Старой Купавны они организовали концерт с участием вокального коллектива «Богородские узоры» и клуба фланкировки «Патриот».

«Такие мероприятия становятся уже традиционными. Основная идея — показать воинам, что здесь, дома, их очень ждут при любых обстоятельствах. Концерт получился очень душевным, бойцов порадовали казачьими песнями и фланкировкой», — рассказал атаман Станичного казачьего общества Богородского округа Александр Полевой.

В завершение выступления казаки вручили военнослужащим молочную продукцию с собственной фермы, которая находится в деревне Тимково.