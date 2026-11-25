Казаки станичного казачьего общества Богородского округа успешно прошли очередные военные сборы. Мероприятие состоялось в рамках плановой боевой подготовки и было направлено на укрепление связей с Вооруженными Силами России, поддержание высокого уровня боеготовности казачьих подразделений и отработку слаженных действий.

Сборы организовали на базе одной из прославленных боевых дивизий — это позволило казакам тренироваться в реальных условиях и перенимать опыт действующих военных специалистов. Перед стартом программы настоятель храма Собора Новомучеников Богородских города Ногинска священник Василий Алфеев провел молебен на начало благого дела. Все участники были окроплены святой водой.

В трехдневных сборах участвовали как опытные казаки‑ветераны, так и молодое пополнение. Программа была насыщенной и максимально приближенной к реальным условиям. Казаки продемонстрировали отличную физическую подготовку и уверенные навыки владения стрелковым оружием. Особое внимание уделили изучению современных тактических приемов — их формировали с учетом опыта последних вооруженных конфликтов. Важным элементом подготовки стала отработка действий в составе подразделений в различных условиях.

Инструкторами выступили ветераны боевых действий и специалисты дивизии: они делились не просто теоретическими знаниями, а реальными кейсами, практическими нюансами и теми тонкостями, которые невозможно найти в учебниках.