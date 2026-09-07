Казаки из Богородского округа стали участниками крестного хода в Москве

Учащиеся казачьего класса Центра образования № 21 из Ногинска стали участниками крестного хода в память всех Московских святых. Вместе с ребятами в столицу приехали их побратимы из класса «Казаки Электростали».

Молитвенное шествие, приуроченное к празднованию Собора Московских святых, возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В крестном ходе приняли участие более 500 казаков и членов их семей — единое движение людей, объединенных верой, традициями и уважением к духовному наследию.

Маршрут крестного хода пролегал от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря — по набережным и Хамовническому валу. Общая протяженность пути составила около шести километров. По словам ребят, идя в общем строю, они чувствовали ответственность и свою причастность к большому и важному делу.

Кульминацией шествия стало установление святынь для поклонения у врат Новодевичьей обители.