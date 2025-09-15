Казаки из Богородского округа стали призерами международного фестиваля

Фестиваль собрал тысячи зрителей и стал настоящим праздником традиций. Гостям предложили разнообразные площадки, где можно было насладиться казачьими песнями, хороводами и интерактивными развлечениями. Атмосфера напоминала музей под открытым небом, наполненный яркими моментами и историческими реконструкциями. Участники могли увидеть состязания по рубке шашкой и джигитовке, что привлекло внимание публики.

Станичное казачье общество из Богородского округа с гордостью представило свою композицию. Участники отметили, что для достижения такого результата потребовались значительные усилия. Соседние регионы, такие как Белоруссия и Вологодская область, заняли первые два места. Однако особенно выделялся оформленный курень Богородского округа, который был признан одним из лучших на фестивале.