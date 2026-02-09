Казаки и жители Богородского округа расчистили крышу храма от снега

После утренней литургии жители Богородского округа и казаки помогли расчистить крышу храма Святой Блаженной Матроны Московской в Ногинске. Работа прошла под руководством настоятеля отца Андрея Чадина и при поддержке прихожан.

В очистке крыши приняли участие казаки Станичного казачьего общества Богородского округа, представители объединения «Северный Человек» из Старой Купавны и простые прихожане, включая самых юных. Люди работали дружно, вооружившись лопатами и лестницами.

Храм был полностью освобожден от снежных заносов. Подобные добровольческие акции стали хорошей традицией в округе, где жители активно участвуют в благоустройстве и помощи социально значимым объектам. Эта совместная работа не только решает практические задачи, но и укрепляет дух общности и взаимопомощи среди местных жителей.