Казаки Богородского округа приняли присягу в Богоявленском соборе

В Ногинске прошло важное событие для казачества региона. В Богоявленском соборе состоялся ритуал, в рамках которого 22 казака станичного казачьего общества принесли клятву на верность.

На мероприятии присутствовали значимые фигуры казачества, такие как атаман ОКО МО Владимир Игнатьев, его первый заместитель Владимир Малыгин и атаман ГКО «Богородское» Александр Полевой. Все участники собрались, чтобы поддержать новоиспеченных казаков и отметить их выбор.

Церемония началась с молебна, который провел протоиерей Марк Ермолаев, духовник Отдельного казачьего округа Московской области. После молитвы казаки в торжественной обстановке произнесли слова присяги, поклявшись быть верными своему Отечеству, казачьему братству и Православной вере.

Принятие присяги является значимым событием в жизни каждого казака, уступающим по важности лишь святому крещению. Сохранение таких обрядов важно для передачи традиций будущим поколениям, связывая прошлое и настоящее, укрепляя идентичность казачьего народа.