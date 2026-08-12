Казачий класс откроют в центре образования №5 в Богородском округе

11 августа в сфере образования Богородского округа произошло значимое событие: атаман Станичного казачьего общества БГО Александр Полевой и директор Центра образования № 5 им. Героя России Максима Сураева Ирина Кочетова заключили соглашение о сотрудничестве. Главная цель партнерства — развитие системы духовно‑патриотического воспитания молодежи и приобщение школьников к историческим и культурным традициям казачества.

В рамках проекта в школе будет создан казачий класс — 7В. Кроме того, предусмотрена возможность вступления в казаки для воспитанников из числа учащихся других седьмых классов — для всех, кто искренне заинтересован и готов разделять ценности и устав казачьего братства.

На прошедшем родительском собрании представители станицы подробно рассказали о миссии проекта, текущих делах казачьей общины и планах на учебный год. Особое внимание уделили принципам воспитания, основанным на уважении к истории Отечества, дисциплине, взаимовыручке и служении обществу. Родители смогли задать все интересующие вопросы и обсудить детали участия детей в проекте.

Для более близкого знакомства с казачьим укладом жизни достигнута договоренность об экскурсии: 29 августа родители вместе с детьми посетят хутор казачьей станицы в д. Тимково. Такая встреча поможет ребятам и их семьям прочувствовать атмосферу общины, увидеть быт и традиции изнутри, а также принять осознанное решение о дальнейшем участии в проекте.